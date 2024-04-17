TUS sonuç sorgulama ekranı 2024 | Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı TUS sonuçları açıklandı!

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık

Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.

Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.