TUS sonuç sorgulama ekranı 2024 | Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı TUS sonuçları açıklandı!
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS), 17 Mart tarihinde gerçekleşen sınavın ardından, heyecanla beklenen sonuçların açıklanacağı gün geldi çattı. Tıp Fakültesi mezunları, sonuçlarını öğrenmek için adeta soluğu https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde alıyorlar. Peki TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları nereden sorgulanır?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) sonuçları nihayet açıklandı! 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen TUS/1 sınavının ardından adaylar, sonuçları öğrenmek için ÖSYM'nin resmi websitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, sınav performanslarını detaylı bir şekilde sorgulayabilirler. İşte TUS sonuç sorgulama ekranı...
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklandı.
ÖSYM DUYURDU!
2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı
17 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
TUS 2024 PUANI NASIL HESAPLANIR?
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.
Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.
Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.
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