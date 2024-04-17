AÖL sonuç sorgulama ekranı 2024 | Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

2. dönem sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten toplam 11 soru yöneltildi. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.