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AÖL sonuç sorgulama ekranı 2024 | Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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AÖL sonuç sorgulama ekranı 2024 | Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

2023-2024 eğitim öğretim yılında düzenlenen AÖL 2. dönem sınavları, 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Öğrencilerin derslerini başarıyla tamamlamaları için sınavdan en az 45 puana ulaşmaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte internet üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecekler. Peki açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açık liselerde 2. dönem sınavları Mart ayında gerçekleştirildi ve yüz yüze olarak okul ortamında yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçları merakla beklerken, sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak. İşte AÖL sınav sonuçlarına ilişkin son güncel gelişmeler...

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı 16-17 Mart'ta üç farklı oturumda düzenlenen sınavın sonuçlarını erişime açtı.Bakanlık tarafından paylaşılan bilgide " 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı." ifadeleri kullanıldı. Adaylar, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınavların sonuçları 17 Nisan günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sorgulanabilecek.

AÇIK LİSE 2 DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

Açık Öğretim Liselerinde ders geçme alt notu sınırı 45 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Adaylar doğru yanıtladıkları her soru başına 5 puan alacak.

2. dönem sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten toplam 11 soru yöneltildi. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

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