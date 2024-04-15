Bursluluk sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | Bursluluk sınav giriş yeri nereden öğrenilir?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı ve sınav tarihi yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı artıyor. Sınava sayılı günler kala, öğrenciler sınav giriş belgelerini alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Bu sınav, her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Öğrenciler, sınav öncesinde son hazırlıklarını yaparken, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını ve sınavın planlanan şekilde gerçekleşmesini bekliyorlar.
Bursluluk sınavı heyecanı, öğrenciler arasında hızla yayılmaya devam ediyor. Zorlu sınav öncesi, öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih konusunda araştırmalarına başladılar. Bursluluk sınavında, öğrencilere 100 soru için 120 dakika süre tanınıyor. Peki 2024 bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş belgesi erişime açıldı mı?
2024 Bursluluk Sınavı Tarihi ve Detayları Belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan son dakika bilgilerine göre, 2024 Bursluluk Sınavı'nın tarihi ve detayları belirlendi. Buna göre, bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak ve tek oturum şeklinde düzenlenecek.
Sınav Giriş Belgeleri
Sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden fotoğraflı sınav giriş belgesini temin edebilecekler.
İOKBS giriş belgeleri erişime açıldığında aşağıdaki linke tıklayarak alabilirsiniz.👇
Değişen Uygulama: Sınav Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yapılan açıklamada önceki yıllarda öğretim yılı bitmeden gerçekleştirilen bursluluk sınavlarının, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla yapılmasına alışılageldiğini belirtti. Ancak, bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden, öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde düzenleneceği vurgulandı.
İOKBS sonuçları ise, sınavın ardından 17 Mayıs 2024 tarihinde www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Bu sonuçlar, öğrencilerin gelecek eğitim hayatları ve burs olanaklarına yönelik önemli bir kılavuz niteliği taşıyacak.
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