Bursluluk sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | Bursluluk sınav giriş yeri nereden öğrenilir?

2024 Bursluluk Sınavı Tarihi ve Detayları Belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan son dakika bilgilerine göre, 2024 Bursluluk Sınavı'nın tarihi ve detayları belirlendi. Buna göre, bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak ve tek oturum şeklinde düzenlenecek.