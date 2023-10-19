TUS SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | 19 Ekim TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM tercih kılavuzu...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları, sınavın ardından binlerce aday tarafından heyecanla bekleniyor. TUS 2. dönem sınavı, 24 Eylül tarihinde gerçekleştirildi ve bu sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar uzmanlık eğitimlerine başlama aşamasına gelecekler. 19 Ekim Perşembe (bugün) günü açıklanacak olan TUS için sonuç ekranının ne zaman açılacağı merak konusu. İşte detayları...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları ÖSYM takvimine göre 19 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuç saati belirtilmezken gün içerisinde herhangi bir saat diliminde sonuçların duyurulması bekleniyor.