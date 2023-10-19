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TUS SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | 19 Ekim TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM tercih kılavuzu...

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Giriş Tarihi: 19.10.2023
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TUS SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | 19 Ekim TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM tercih kılavuzu...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları, adaylar tarafından uzun bir süredir bekleniyor. TUS 2. dönem sınavı 24 Eylül tarihinde gerçekleştirilmiş ve bu önemli sınavın sonuçları için heyecan doruktaydı. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki ayrı sınavı içeren TUS'un sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu ise sınavı geçen adaylar ve sonuçları merakla bekleyenler arasında sıkça gündeme geliyor. Peki TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları, sınavın ardından binlerce aday tarafından heyecanla bekleniyor. TUS 2. dönem sınavı, 24 Eylül tarihinde gerçekleştirildi ve bu sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar uzmanlık eğitimlerine başlama aşamasına gelecekler. 19 Ekim Perşembe (bugün) günü açıklanacak olan TUS için sonuç ekranının ne zaman açılacağı merak konusu. İşte detayları...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları ÖSYM takvimine göre 19 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuç saati belirtilmezken gün içerisinde herhangi bir saat diliminde sonuçların duyurulması bekleniyor.

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde ilgili sınavın sonuç tarihi bilgisi de yer aldı. Buna göre TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim Perşembe günü açıklanacak.

TUS sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden öğrenilebilecek.

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TUS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve esleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

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