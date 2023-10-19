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AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?

"AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler ek sınavlara çevrilmişti. İşte konu hakkında detaylar...

"AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapıldı. İşte konu hakkında detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi ek sınavları tamamlandı.

Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılım sağladı.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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