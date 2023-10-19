AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
"AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler ek sınavlara çevrilmişti. İşte konu hakkında detaylar...
"AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapıldı. İşte konu hakkında detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi ek sınavları tamamlandı.
Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılım sağladı.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Zeka testi: Yüksek dikkat gerektiren resimdeki farklı desenli zebrayı 15 saniyede bulabilir misin?
- Torba yasa madde madde listelendi! 5 yıl erken emeklilik, en düşük emekli maaşına zam, taşerona kadro....
- Emekliye seyyanen zam hesabı tek tek şekillendi; Ödeme takvimi netleşti, SSK, Bağ-Kur, Tarım 7.500 TL kök maaş alana en az...
- Bugün okul var mı, yok mu? Milli yas resmi tatil mi? 19-20 Ekim okula gitmek zorunlu olacak mı? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'nci sınıflar...
- İzmir'de deprem son dakika! Manisa, Aydın, İzmir az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? 18 Ekim Çarşamba AFAD-KANDİLLİ açıklama...
- Türkiye'de milli yas kaç gün sürecek, resmi tatil mi? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur, işe gidilir mi?
- Fatih Terim'in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi
- Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı
- Filistin bayrağının anlamı | Filistin bayrağının renkleri neyi temsil ediyor, ne anlama geliyor? Ne zaman kullanılmaya başlandı?
- Yorgunluğun bir damlası dahi kalmayacak! "Bal"a, bu baharattan attın: Şifa deposuna dönüşüyor
- MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?