TUS SONUÇ EKRANI 2023 | TUS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 15 Nisan'da gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları mayıs itibarıyla belli olacak. Tercih dönemi ise ÖSYM'nin kılavuzu açıklamasıyla birlikte başlayacak. Peki TUS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
TUS sonuç ekranı araştırılmaya başlandı. Nisan ayı itibarıyla sınav sürecini tamamlayan adaylar sonuçlarını araştırmaya başladı. Ayrıca TUS taban puanları ve kontenjanları hakkında detayları merak ediyorlar. Peki TUS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Tercih başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
15 Nisan'da yapılan olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 12 Mayıs saat 10.00'da açıklandı.
Sınavdan elde ettikleri puanları öğrenen adaylar için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.
TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar Mayıs ayında belli olacak. Hemen ardından ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.
YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a erteleneceği açıklandı.
TUS TABAN PUANLARI
2023 TUS taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar 2022 TUS 2.Dönem puanları ile beraber fikir sahibi olabilirler.
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