TUS SONUÇ EKRANI 2023 | TUS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

TUS sonuç ekranı araştırılmaya başlandı. Nisan ayı itibarıyla sınav sürecini tamamlayan adaylar sonuçlarını araştırmaya başladı. Ayrıca TUS taban puanları ve kontenjanları hakkında detayları merak ediyorlar. Peki TUS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Tercih başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...