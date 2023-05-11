AÖL SINAV SONUÇLARI MEB sorgulama ekranı! AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı? Açık Lise öğrenci girişi!
"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Açık Lise sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler tarih araştırmalarına başladı. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak yapılmıştı. Peki, AÖL sınavları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
"AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarına hız kazandı. AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından sınava katılım sağlayan adaylar büyük bir merak içerisinde sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Açık Lise sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmazken genellikle sonuçlar en geç 15 gün içerisinde resmi site üzerinden erişime açılıyor. 2. dönem sınavlarının 30 Nisan tarihinde sona erdiği düşünüldüğünde sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
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