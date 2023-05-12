Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları, her ders için 20 soru içerir ve öğrencilere 30 dakika süre verilir. Bu sınavlar, çevrimiçi yapıldığında, bilgi paylaşımı veya sınavı başka bir kişinin yerine girmek gibi hileli davranışlar sergileyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Bahar dönemi ara sınavı %30, dönem sonu (final) sınavı ise %70 etkisiyle öğrencinin yıl sonu başarı puanını belirler. Ders geçme notu, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı kararla 35 olarak belirlendi. Öğrenciler, ortalamanın altında kalırlarsa FF harf notu ile başarısız sayılırlar.