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Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2023
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Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

"Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF final sınav tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim fakültesi final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınavların online mı yüz yüze mi olacağı merak konusu oldu. Peki, Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

"Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitimini açıköğretim fakültesinde sürdüren binlerce öğrenci için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden açıklama geldi. Peki, Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklama kapsamında AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları, esinav.anadolu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu, 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖF, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin çevrimiçi sınavlarını, geleneksel sınavlarla benzer şekilde düzenlemektedir. Sınavlara, öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneğiyle aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları, her ders için 20 soru içerir ve öğrencilere 30 dakika süre verilir. Bu sınavlar, çevrimiçi yapıldığında, bilgi paylaşımı veya sınavı başka bir kişinin yerine girmek gibi hileli davranışlar sergileyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Bahar dönemi ara sınavı %30, dönem sonu (final) sınavı ise %70 etkisiyle öğrencinin yıl sonu başarı puanını belirler. Ders geçme notu, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı kararla 35 olarak belirlendi. Öğrenciler, ortalamanın altında kalırlarsa FF harf notu ile başarısız sayılırlar.

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