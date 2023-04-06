ÖSYM sınav yerleri açıklandı mı 2023? YKS için geri sayım! YKS sınavına kaç gün kaldı?
2023 YKS'ye girecek olan öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Başvuru süreci tamamlanan YKS başvurularında işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için geç başvurular başladı. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, sınav giriş belgesi almak ekranı!
YKS sınavına ilişkin detaylar araştırılıyor. Üniversite sınavına hazırlanan yüz binlerce öğrenci YKS'ye kaç gün kaldığını araştırıyor. TYT, AYT VE YDT'den oluşan YKS'nin geç başvuru tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
YKS SINAV YERLERİ 2023 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez Başkanlığı (ÖSYM) YKS'ye ilişkin takvimi geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. ÖSYM sınav giriş yerleri ise henüz yayımlanmadı.
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Buna göre YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.
YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemi belirlenen tarihler doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, katılmak istedikleri oturumu belirleyerek ardından sınav ücretini yatırarak geç başvuru işlemlerini yapabilirler.
2023 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi)
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar)
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS OTURUMLARI VE SINAV SÜRELERİ 2023
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminden sonra sınav süreleri de belli oldu. İşte 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek YKS oturum süreleri;
2023-TYT: 17 Haziran 2023 Cumartesi, 165 dakika
2023-AYT: 18 Haziran 2023 Pazar, 180 dakika
2023-YDT: 18 Haziran 2023 Pazar, 120 dakika olacak.
YKS 5 TERCİH ZORUNLU MU?
YKS'ye girecek adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebiliyor. Adaylar, değişiklik yaparken karşılarına 5 il değişiklik seçeneği çıkıyor. ÖSYM'den tercih zorunluğuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada: "Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir." ifadelerine yer verildi.
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