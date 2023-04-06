ÖSYM sınav yerleri açıklandı mı 2023? YKS için geri sayım! YKS sınavına kaç gün kaldı?

YKS sınavına ilişkin detaylar araştırılıyor. Üniversite sınavına hazırlanan yüz binlerce öğrenci YKS'ye kaç gün kaldığını araştırıyor. TYT, AYT VE YDT'den oluşan YKS'nin geç başvuru tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?