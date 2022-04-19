22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl yüz yüze etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan resmi tatili cumartesi gününe denk geliyor. 22 Nisan Cuma gününün tatil olup olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Cuma yarım gün mü olacak? 23 Nisan resmi tatili ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Hemen şunu belirtelim ki, 22 Nisan resmi tatil değildir. Bu sebeple okullarda eğitim tam gün devam edecek.