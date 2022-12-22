TUS EK TERCİH SONUÇ EKRANI | 2022-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

TUS ek tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında sonuç ekranını araştırıyor. ÖSYM tarafından duyurulan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem ek tercih sonuçları merak konusu oldu. Peki 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?