TUS EK TERCİH SONUÇ EKRANI | 2022-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercihlerini 5-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
TUS ek tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında sonuç ekranını araştırıyor. ÖSYM tarafından duyurulan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem ek tercih sonuçları merak konusu oldu. Peki 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM ek tercih sonuçlarının açıklandığını şu şekilde duyurdu:
"Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 22 Aralık 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."
12 ARALIK'TA TERCİHLER SONLANDI!
05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
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- TUS EK TERCİH SONUÇ EKRANI | 2022-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
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