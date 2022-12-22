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KYK paraları o tarihte hesaplarda! 2022-2023 KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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KYK paraları o tarihte hesaplarda! 2022-2023 KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler...

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ile birlikte taahhütname onayı süreci de tamamlandı. Ekim, kasım ve aralık ayı toplu ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, KYK paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 3 aylık toplu günleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte cevaplar...

KYK paraları ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri için geri sayım başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra taahhütname onayı işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise sıra ödemelerde. Peki, KYK paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 3 aylık toplu günleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte haberin detayları...

KYK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

2022-2023 KYK burs ve kredi ilk ödemeler ocak ayından itibaren hesaplara yatacak. Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde yatacak.

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir

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