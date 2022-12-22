KYK paraları o tarihte hesaplarda! 2022-2023 KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler...

KYK paraları ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri için geri sayım başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra taahhütname onayı işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise sıra ödemelerde. Peki, KYK paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 3 aylık toplu günleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte haberin detayları...

KYK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

2022-2023 KYK burs ve kredi ilk ödemeler ocak ayından itibaren hesaplara yatacak. Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde yatacak.

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle: