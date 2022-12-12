TUS EK TERCİH SON GÜN! 2022 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların katılım sağladığı TUS 2. dönem sınavının sonuçlarına göre tercih süreci başlamıştı. İlk tercih döneminde başvuru yapamayanlar için 5 Aralık'ta başlayan ek tercihler bugün yani 12 Aralık'ta sona erecek. Peki, TUS 2. dönem ek yerleştirme souçları ne zaman açıklanacak? TUS ek tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

TUS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, TUS 2. dönem ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından TUS 2. dönem ek tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.