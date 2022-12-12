TUS EK TERCİH SON GÜN! 2022 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
TUS ek tercih sürecinde son viraja girildi. 2022 yılının 2. dönem TUS sınavına katılan adaylardan tercih yapamayanlar için ek tercih alınıyor. TUS 2. dönem ek tercih işlemleri bugün sona erecek. Tercih bildiriminde bulunan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, TUS 2. dönem ek yerleştirme souçları ne zaman açıklanacak? TUS ek tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların katılım sağladığı TUS 2. dönem sınavının sonuçlarına göre tercih süreci başlamıştı. İlk tercih döneminde başvuru yapamayanlar için 5 Aralık'ta başlayan ek tercihler bugün yani 12 Aralık'ta sona erecek. Peki, TUS 2. dönem ek yerleştirme souçları ne zaman açıklanacak? TUS ek tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
TUS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, TUS 2. dönem ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından TUS 2. dönem ek tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
2022 TUS 2. DÖNEM EK TERCİH HAKKINDA
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2022-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adayların tercih işlemlerinde tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.
TUS sonucuna göre adayların yerleştirme işleminin yapılabilmesi için mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Bu nedenle, adayların tercih ekranında diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olduğuna ilişkin bilgi alanını işaretlemiş olmaları gerekmektedir.
TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü, 2022-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Adayların tercih işlemi yapabilmeleri için, sınavdan sonra T.C. Kimlik /Y.U. Numaralarındaki değişiklikleri tercih tarihinin son günü saat 12.00'ye kadar Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.
Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS'te eğitim bilgileri olan ancak mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvurarak YÖKSİS'teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.
Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan, YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayanlar (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlayacaklardır. Bu durumdaki adayların mezuniyet tarihini gösterir belgenin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.
7151 sayılı SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'un 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.".
Bu doğrultuda, birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi için uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenlerden, atanmak için kurumlara başvuranlardan Kanuna uygun olarak; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların, tercihte bulunsalar dahi sınavları ve tercihleri geçersiz sayılacaktır.
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