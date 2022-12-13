AÖL 2022-2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL 2022-2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sınava giren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden sonuçlara ulaşacak. Peki, AÖL 2022-2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL 2022-2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sınava giren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden sonuçlara ulaşacak. Peki, AÖL 2022-2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL SINAVLARI HAKKINDA
22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;
9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi beklenirken açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
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