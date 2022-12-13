AÖL 2022-2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sınava giren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden sonuçlara ulaşacak. Peki, AÖL 2022-2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı?