TUS 2023 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi alma ekranı! Soru sayısı, puan hesaplama

"TUS kaç soru ve kaç dakika?" sorusu başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. TIP fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş geçe sınavı olan TUS için sayılı saatler kaldı. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru olacağını sorgulamaya başladı. İşte, TUS sınav girş belgesi alma ekranı ve puan hesaplama...