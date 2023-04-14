TUS 2023 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi alma ekranı! Soru sayısı, puan hesaplama
"TUS ne zaman saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ileri bir tarihe alınan TUS sınavının tarihi belli oldu. TUS 1.dönem sınavı ise Nisan ayında yapılacak. Başvuru yapan adaylar, sınav giriş belgelerine geçtiğimiz hafta ÖSYM üzerinden erişim sağlamıştı. Peki, TUS kaç soru ve kaç dakika? İşte haberin detayları...
"TUS kaç soru ve kaç dakika?" sorusu başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. TIP fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş geçe sınavı olan TUS için sayılı saatler kaldı. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru olacağını sorgulamaya başladı. İşte, TUS sınav girş belgesi alma ekranı ve puan hesaplama...
TUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli olmuştu. Fakat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle TUS sınavı nisan ayına ertelenmişti.
Buna göre; TUS sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
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TUS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2023 yılının ilk TUS sınavına girmeye hazırlanan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru olacağını sorgulamaya başladı.
Buna göre; 2023 TUS/1 sınavı 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 Nisan'da yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.Başvuru kılavuzunda tercih tarihleri belli değil. Tercihle tarihlerinin açıklanması için bekleyiş sürüyor.
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