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LGS'ye kaç gün, kaç hafta kaldı? 2023 LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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LGS’ye kaç gün, kaç hafta kaldı? 2023 LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Gözler sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihe çevrildi. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS, MEB tarafından düzenlenecek. Peki, LGS başvruruları bitti mi? LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, tarihi...

LGS 2023 sınav tarihi belli oldu! İstediği lisede eğitim almak isteyen 8. sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için hazırlıklarını sürdürüyor. Ülkemizde yaşanan depremin ardından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağını duyurmuştu. Peki, LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, Liselere Geçiş Sistemi hakkında merak edilenler...

LGS 2023 NE ZAMAN?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

2023 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınava katılacak olan öğrencilerin LGS sınav giriş yerleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada yer alacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 LGS sonuçları 26 Haziran'da ilan edilecek. Duyurular "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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