LGS’ye kaç gün, kaç hafta kaldı? 2023 LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

LGS 2023 sınav tarihi belli oldu! İstediği lisede eğitim almak isteyen 8. sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için hazırlıklarını sürdürüyor. Ülkemizde yaşanan depremin ardından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağını duyurmuştu. Peki, LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, Liselere Geçiş Sistemi hakkında merak edilenler...