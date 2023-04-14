Hatay ve Adıyaman'da okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Özer son dakika açıklaması!
"Hatay ve Adıyaman'da okullar açılacak mı?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Özer deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman’da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu. Bu noktada binlerce öğrenci ve öğretmen, Hatay ve Adıyaman'da okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tarihi...
Son dakika Hatay ve Adıyaman'da okullar ne zaman açılacak? sorusu Bakan Özer'in açıklamalarının ardından yanıt buldu. Deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'da okulların açılacağı tarih merak konusu oluyordu. MEB'den öğrencileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi.Peki, Hatay ve Adıyaman'da okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?
HATAY VE ADIYAMAN'DA OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?
Bakan Özer deprem bölgesinde eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri aktardı:
"Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak.
10 ilimizde 3 bin 450 destekleme kurs noktasında çocuklarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 145 bin öğrencimiz kurslardan faydalanıyor. 1 haftalık tatilde açık olacaklar. Eğitimin normalleşmesindeki katkılarından dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya AFAD başkanımıza teşekkür ediyorum."
O İLLERDE EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞLAMIŞTI!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeni olarak başlanacağını açıkladı.
Özer, Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede okulların 27 Mart'ta açılacağını kaydetti.Buna göre; Deprem bölgesinde bulunan 4 ilde okullar 27 Mart'ta yeniden eğitim öğretime açılacak.
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