Hatay ve Adıyaman’da okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Özer son dakika açıklaması!

HATAY VE ADIYAMAN'DA OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

Bakan Özer deprem bölgesinde eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak.