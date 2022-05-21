Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş beligesi ne zaman açıklanaak? MEB sınav takvimi açıklandı
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 yılı bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavının bu yıl ki tarihi belli oldu. Başvuruların bu ay tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş beligesi ne zaman açıklanaak? İşte cevaplar...
Bursluluk sınav tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla uygulanan bursluluk sınavına hazırlıklar devam ediyor. MEB tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavının detayları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş beligesi ne zaman açıklanaak? İşte merak edilenler...
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
2022 İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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- Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş beligesi ne zaman açıklanaak? MEB sınav takvimi açıklandı
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