OECD'nin açıkladığı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye'deki resmi okullar fen bilimlerinde 497, okumada 475 ve matematikte 464 puana ulaşarak tüm ana alanlarda özel okulları geride bıraktı. PISA 2025'in bilgi işlemsel problem çözme bileşeninde de resmi okullar 22 puan farkla özel okulların önüne geçti.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına göre Türkiye'de resmi okullar, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında özel okulları geride bıraktı. İki okul türü arasındaki başarı farkı resmi okullar lehine artış gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına ilişkin Türkiye raporunu yayımladı.

Raporda PISA uygulamalarında Türkiye'deki resmi ve özel okulların ana alanlarda gösterdiği performansa ilişkin veriler paylaşıldı.

FEN BİLİMLERİNDE RESMİ OKULLAR ÖNE ÇIKTI

Buna göre PISA 2022 ve PISA 2025'te fen bilimleri alanında resmi okulların ortalama puanı, özel okulların ortalama puanını geçti.

PISA 2025'te fen bilimleri alanında resmi okulların ortalama puanı 497 olarak gerçekleşirken, özel okulların ortalama puanı 475 oldu.

Türkiye'deki resmi okulların fen bilimleri alanındaki performansı, 482 puanlık OECD ortalamasının 15 puan üzerinde gerçekleşti. Özel okullar ise OECD ortalamasının 7 puan altında kaldı.

PISA 2022'de fen bilimleri alanında resmi okulların ortalama puanı 479, özel okulların ortalama puanı ise 465 olarak kaydedilmişti.

OKUMA BECERİLERİNDE DE FARK AÇILDI

Okuma becerileri alanında da resmi okulların elde ettiği ortalama puan, son iki PISA döngüsünde özel okulların ortalama puanını geride bıraktı.

PISA 2025'te okuma becerileri alanında resmi okulların ortalama puanı 475, özel okulların ortalama puanı ise 449 oldu.

Türkiye'deki resmi okulların bu alandaki performansı, 461 puanlık OECD ortalamasının 14 puan üzerinde gerçekleşti. Özel okullar ise resmi okullara kıyasla 26 puan daha düşük performans sergiledi.

PISA 2022'de bu alanda resmi okulların ortalama puanı 458, özel okulların ortalama puanı ise 448 olmuştu.

MATEMATİKTE 20 PUANLIK FARK

Matematik alanında da PISA 2022 ve PISA 2025 uygulamalarında resmi okulların ortalama matematik puanı, özel okulların ortalama puanını geçti.

PISA 2025'te matematik alanında resmi okulların ortalama puanı 464 olarak kaydedilirken, özel okulların ortalama puanı 444 oldu.

Türkiye'deki resmi okullar matematik alanında 463 puanlık OECD ortalamasının 1 puan üzerinde performans gösterirken, özel okullar resmi okullara kıyasla 20 puan daha düşük performans sergiledi.

Resmi okullar bu alanda PISA 2022'de 455 ortalama puan elde etmiş, özel okulların ortalama puanı ise 447 olmuştu.

BİLGİ İŞLEMSEL PROBLEM ÇÖZMEDE DE ÖNE GEÇTİ

PISA 2025'in bilgi işlemsel problem çözme bileşeninde de resmi okulların ortalama puanı, özel okulların ortalama puanından daha yüksek gerçekleşti.

Resmi okullar ile özel okullar arasındaki puan farkı, bilgi işlemsel problem çözme bileşeninde 22 puan olarak kaydedildi.