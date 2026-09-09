ÖZYES BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların gündemindeki bir diğer konu 2026 ÖZYES tercih tarihleri oldu. Ancak ÖSYM tarafından bu yılın tercih takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle adayların kesin tercih tarihleri için ÖSYM'nin yapacağı duyuruyu beklemesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yılki takvim ise tercih döneminin sonuçların açıklanmasının hemen ardından başladığını göstermişti. 2025-ÖZYES yerleştirme tercihleri 11 Eylül 2025'te başladı ve 18 Eylül 2025'te sona erdi.