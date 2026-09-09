2026 ÖZYES sonuçları belli oldu! Adayların gözü şimdi tercihlerde
ÖSYM, 15-18 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen 2026-ÖZYES sonuçlarını 9 Eylül saat 11.15'te erişime açtı. Sonuçlarını öğrenen adayların şimdi gündeminde tercih süreci var.
Spor bilimleri alanında eğitim almak isteyen adayların beklediği gün geldi. ÖSYM, 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı. Adaylar artık sınav performanslarını sonuç ekranından görebiliyor.
2026-ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026-ÖZYES sınavı için açıklama ÖSYM'den geldi. 2026-ÖZYES sonuçları 9 Eylül 2026 saat 11.15 itibarıyla açıklandı. Böylece adayların sonuç bekleyişi sona erdi.
Sonuçlara ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Adayların sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor.
ÖZYES SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sonuçlarını kontrol etmek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç sistemine giriş yapması yeterli. Sistemde istenen kimlik ve aday bilgileri girildikten sonra 2026-ÖZYES sınav sonucuna ulaşılabiliyor.
Adaylar sonuç ekranında sınavla ilgili bilgilerini kontrol ederek bundan sonraki yerleştirme sürecini takip edebilecek.
ÖZYES BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların gündemindeki bir diğer konu 2026 ÖZYES tercih tarihleri oldu. Ancak ÖSYM tarafından bu yılın tercih takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle adayların kesin tercih tarihleri için ÖSYM'nin yapacağı duyuruyu beklemesi gerekiyor.
Geçtiğimiz yılki takvim ise tercih döneminin sonuçların açıklanmasının hemen ardından başladığını göstermişti. 2025-ÖZYES yerleştirme tercihleri 11 Eylül 2025'te başladı ve 18 Eylül 2025'te sona erdi.