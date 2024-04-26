Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 2024 nedir, yürürlüğe girdi mi? Ders saatleri değişecek mi, azalacak mı? MEB Maarif Modeli içeriği...

Özgün ve Evrensel Bir Yaklaşım

Bakan Tekin, yeni müfredatın ismini belirlerken evrensel örneklerden ilham aldıklarını ve Türkiye'nin kendi özgün değerlerini de dikkate alarak bir model oluşturduklarını vurguladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", öğrencilere hem uluslararası arenada rekabet edebilecekleri beceriler kazandırmayı hem de kendi kültürel ve tarihi miraslarına sahip çıkmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu çerçevede, Türkiye'nin eğitim sistemi, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile yeni bir döneme hazırlanıyor.