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MEB yeni müfredat açıklandı mı? Yeni müfredat değişikliği nedir, ne zaman uygulanacak? Hangi sınıfların ders programı değişecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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MEB yeni müfredat açıklandı mı? Yeni müfredat değişikliği nedir, ne zaman uygulanacak? Hangi sınıfların ders programı değişecek?

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredatla ilgili taslağı askıya çıkarıyor. Bakan Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak olan yeni müfredatın detaylarını paylaştı. Bu taslak, eğitim camiası ve paydaşları tarafından merakla beklenen bir adım olarak öne çıkıyor. Yeni müfredatın askıya çıkması, eğitimde önemli değişikliklerin kapısını aralayacak ve öğrencilerin eğitimine yeni bir perspektif kazandıracak.

Uzun bir süredir devam eden çalışmaların ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatı kamuoyuyla paylaşma kararı aldı. Bakan Tekin, yeni müfredatın detaylarını duyururken, vatandaşlardan görüş ve önerilerini beklediklerini ifade etti. Bu yeni müfredatın, eğitim sisteminde önemli değişikliklere yol açması bekleniyor. Peki MEB yeni müfredat açıklandı mı? Yeni müfredat değişikliği nedir, ne zaman uygulanacak.

Yeni Müfredat Açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun bir süredir devam eden çalışmaların ardından yeni müfredat taslağını bugün kamuoyuyla paylaşıyor.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, yeni müfredatın detayları 'https://gorusoneri.meb.gov.tr' adresinden görüş ve önerilere açık olacak. Ayrıca, müfredatın bir hafta boyunca askıda kalacağı belirtiliyor.

Uygulanma Planı Belli Oldu

Yeni müfredatın uygulanma planı da netlik kazanıyor. Eylül ayından itibaren kademeli olarak hayata geçirilecek olan müfredat değişikliği, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflardan başlayacak.

Titiz Çalışma Süreci

Bakan Tekin, müfredatın hazırlık sürecine dair detayları paylaşırken, uzun yıllara dayanan bir çalışma takviminin olduğunu vurguladı. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Tekin, bu süreçte binlerce öğretmen ve akademisyenin görüşlerinin alındığını ve onların katkılarıyla müfredatın şekillendiğini ifade etti.

İçerikte Yenilikler

Müfredatın içeriğiyle ilgili olarak ise önemli yenilikler gündeme geliyor. Tekin, müfredatta yer alan 9 okuryazarlık türünü belirlediklerini açıkladı. Bu türler arasında bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık gibi konular yer alıyor. Bakan Tekin, yeni müfredatın bilgi kazanımı temelinden beceri kazanımı temelli bir sisteme geçişi sağlayacağını ve bu değişimin önemli olduğunu vurguladı.

Öğrenme Sürecinde Hafifletme

Son olarak, müfredatın ağır olmasının öğrenme sürecini zorlaştırdığını belirten Tekin, bu nedenle yapılan değişikliklerin önemli olduğunu ve çocukların öğrenme çıktılarını olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.

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