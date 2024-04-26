MEB yeni müfredat açıklandı mı? Yeni müfredat değişikliği nedir, ne zaman uygulanacak? Hangi sınıfların ders programı değişecek?

İçerikte Yenilikler

Müfredatın içeriğiyle ilgili olarak ise önemli yenilikler gündeme geliyor. Tekin, müfredatta yer alan 9 okuryazarlık türünü belirlediklerini açıkladı. Bu türler arasında bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık gibi konular yer alıyor. Bakan Tekin, yeni müfredatın bilgi kazanımı temelinden beceri kazanımı temelli bir sisteme geçişi sağlayacağını ve bu değişimin önemli olduğunu vurguladı.