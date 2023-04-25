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Tüm zamanların rekoru kırıldı! YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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Tüm zamanların rekoru kırıldı! YKS’ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 YKS için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

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