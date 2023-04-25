"AÖL 2022 3. Dönem kayıt ne zaman? AÖL 3. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başladı. 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerinden, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 17 Temmuz 2006 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek. Peki, AÖL 2022 3. Dönem kayıt ne zaman? AÖL 3. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?