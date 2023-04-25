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AÖL 2022 3. Dönem kayıt ne zaman? AÖL 3. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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AÖL 2022 3. Dönem kayıt ne zaman? AÖL 3. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

"AÖL 2022 3. Dönem kayıt ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamayacak. 18 yaşını bitirmemiş öğrencilerden (13 Eylül 2004 tarihi ile 17 Temmuz 2006 tarihleri arası doğumlu öğrenciler) halk eğitimi merkezlerine müracaat etmeleri halinde ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Peki, AÖL 2022 3. Dönem kayıt ne zaman? AÖL 3. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

"AÖL 2022 3. Dönem kayıt ne zaman? AÖL 3. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başladı. 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerinden, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 17 Temmuz 2006 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek. Peki, AÖL 2022 3. Dönem kayıt ne zaman? AÖL 3. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başladı. 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerinden, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 17 Temmuz 2006 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT İŞLEMLERİ

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. (Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

1) Kayıt yenileme işlemleri ise 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. (Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

2) 18 yaşını bitirmemiş öğrencilerden (13 Eylül 2004 tarihi ile 17 Temmuz 2006 tarihleri arası doğumlu öğrenciler) halk eğitimi merkezlerine müracaat etmeleri halinde ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

3) 2022-3 dönemi için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 17/07/2006 dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler yaptırabilecektir. Belirtilen yaş sınırından küçük olan öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.

4) Cezaevi öğretmenlerine, sistem üzerindeki; adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme işlemleri sürekli açıktır. Bu nedenle cezaevi öğretmenleri sistem üzerindeki öğrenci bilgilerini (öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında veya cezaevine yeni girdiğinde) güncel tutulması gerekmektedir.

5) Tutuklu veya hükümlü olan öğrencilerin 2022-3 dönemi kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri cezaevi öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Yeni kayıt işlemleri ise cezaevi öğretmenleri aracılığıyla halk eğitimi merkezlerine yaptırılacaktır.

6) 2022-3 dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde kaydını yeniletmeden cezaevinden dışarı çıkan öğrenciler; kayıt yenileme tarihleri içerisinde halk eğitimi merkezine başvurarak 2022-3 dönemi için kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

7) Açık Öğretim Lisesi bilgi yönetim sisteminde ;öğrenci durumu: incelemeye alınmış öğrenci durumundaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak inceleme durumlarının kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk eğitimi merkezi müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirilecektir.

İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.

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