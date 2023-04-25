MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM.gov.tr...

"MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi ile yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sene 2 Nisan tarihinde organize edildi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM.gov.tr...