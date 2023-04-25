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MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM.gov.tr...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM.gov.tr...

"MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 77 ilde, 98 sınav merkezinde yapılan söz konusu sınavın ardından MSÜ sınav sonuçları için adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM.gov.tr...

"MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi ile yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sene 2 Nisan tarihinde organize edildi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM.gov.tr...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

2023 MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde beklentiler arttı. Ancak konuyla ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

ÖSYM, sonuçların 27 Nisan tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni bir duyuru geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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