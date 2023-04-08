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Haberler Eğitim Haberleri Tüm öğrencilerin hizmetine açıldı! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı

Tüm öğrencilerin hizmetine açıldı! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.04.2023
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Tüm öğrencilerin hizmetine açıldı! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı

Üniversiteye giriş sınavlarında adayların hedeflerine ulaşmaları, lise öğrencilerinin ders ve sınav başarılarını artırmaları için hazırlanan "Raunt" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde tüm lise öğrencilerinin kullanımına açıldı.

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