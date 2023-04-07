AÖL sınavı ne zaman? MEB AÖL 2023/2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte Açık Lise sınav takvimi!
Açık Lise kayıt döneminin son bulmasıyla birlikte sınav takvimi araştırılmaya başlandı. Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci ikinci dönem sınavlarına ilişkin detaylara ulaşmaya çalışıyor. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki MEB AÖL 2023/2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
Açık Lise kayıt döneminin son bulmasıyla birlikte sınav takvimi araştırılmaya başlandı. Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci ikinci dönem sınavlarına ilişkin detaylara ulaşmaya çalışıyor. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki MEB AÖL 2023/2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.
Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavları Nisan 2023'te e-Sınav olarak uygulanacak.
2023 yılı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2023'te e-Sınav olarak yapılacak.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara aöl.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor.
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