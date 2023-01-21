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TÖDER YKS SONUÇLARI SORGULAMA: 2023 TÖDER YKS TYT-AYT Genel Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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TÖDER YKS SONUÇLARI SORGULAMA: 2023 TÖDER YKS TYT-AYT Genel Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı?

TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS TYT-AYT deneme sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Geçtiğimiz günlerde sınava ait cevap anahtarının yayınlanması sonrası gözler sonuçlara çevrildi. 2023 1. dönem TÖDER YKS TYT-AYT sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 TÖDER YKS TYT-AYT Genel Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

TÖDER YKS deneme sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. TÖDER tarafından 2023 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen YKS TYT-AYT Deneme Sınavı 13-14 Ocak'ta gerçekleştirildi. Sınava ilişkin cevap anahtarları 17 Ocak'ta erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2023 TÖDER YKS TYT-AYT Genel Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

TÖDER 2023 YKS-1 CEVAP ANAHTARI

TÖDER YKS-1 Cevap Anahtarı, 17 Ocak 2023 saat 18.00'de TÖDER'in resmi internet adresi üzerinden (www.toder.org) yayınlandı.

TÖDER YKS-1 CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

TÖDER YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 dönemi TÖDER YKS-1 (TYT-AYT) Deneme Sınavı 13-14 Ocak'ta yapıldı. Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar TÖDER'in http://toderyks.ertem.com.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.

TÖDER YKS SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

TÖDER SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavının sonuçları, http://toderyks.ertem.com.tr/ internet adresi üzerinden açıklandı. Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecek.

TÖDER YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS-2 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

24-25 -26 Mart 2023 (Cuma–Cumartesi-Pazar)

Dönem: 2022-2023

YKS-3 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

21-22- 23- 24 Mayıs 2023 (Pazar- Pazartesi–Salı- Çarşamba)

Dönem: 2022-2023

TÖDER LGS 2023 SINAV TAKVİMİ

LGS-1 DENEME SINAVI

6-7-8 Ocak 2023 (Cuma-Cumartesi- Pazar)

Dönem: 2022-2023

LGS-2 DENEME SINAVI

17-18-19 Mart 2023 (Cuma- Cumartesi- Pazar)

Dönem: 2022-2023

LGS-3 DENEME SINAVI

13-14 Mayıs 2023 (Cumartesi- Pazar)

Dönem: 2022-2023

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