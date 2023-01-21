TÖDER YKS SONUÇLARI SORGULAMA: 2023 TÖDER YKS TYT-AYT Genel Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı?

TÖDER YKS deneme sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. TÖDER tarafından 2023 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen YKS TYT-AYT Deneme Sınavı 13-14 Ocak'ta gerçekleştirildi. Sınava ilişkin cevap anahtarları 17 Ocak'ta erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2023 TÖDER YKS TYT-AYT Genel Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

TÖDER 2023 YKS-1 CEVAP ANAHTARI

TÖDER YKS-1 Cevap Anahtarı, 17 Ocak 2023 saat 18.00'de TÖDER'in resmi internet adresi üzerinden (www.toder.org) yayınlandı.

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