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MEB, "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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MEB, akran zorbalığını akademisyenlerle masaya yatırıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, güvenli okul kültürünü yaygınlaştırmak üzere yeni bir çalışma başlatacaklarını belirterek "Akran zorbalığının anlatılması, farkındalığın artırılması, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi ve sonrasında yürütülecek çalışmaları desteklemek adına düzenleyeceğimiz çalıştaydan çıkan sonuçlara göre almamız gereken yeni önlemleri hızlı şekilde uygulayacağız." dedi.

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