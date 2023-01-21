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Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?

"Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi. Peki, okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?

"Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi 20 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Peki, Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?

2022-2023 TAKVİMİ

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında tatil tarihleri de belli olmuştu.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

ÜCRETSİZ KURSLAR BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, 'bilim', 'sanat', 'matematik' ve 'İngilizce' olmak üzere 4 alanda açılacak.

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

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