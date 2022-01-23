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TÖDER sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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TÖDER sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı?

TÖDER sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı? 15-18 Ocak tarihleri arasında TÖDER tarafından YKS-1 Deneme sınavı düzenlendi ve binlerce öğrenci bu sınavlara giriş yaptı. Üniversite sınavlarına giriş yapacak öğrencilerin deneme yaptığı sınavda öğrenciler kaç puan alacağını merak ediyor. Peki; 2022 TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı?

TÖDER sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı? YKS-1 Deneme sınavı düzenlendi ve öğrenciler denemede kaç puan aldığını öğrenmek istiyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÖDER SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÖDER YKS deneme sınavı sonuçlarının en geç 26 Ocak günü açıklanacağı TÖDER'in sayfasında duyuruldu. Sonuç açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

TÖDER SINAV TAKVİMİ 2022

LGS-3 DENEME SINAVI
28 -29 Mayıs 2022 (Cumartesi- Pazar)
LGS-2 DENEME SINAVI
19-20 Mart 2022 (Cumartesi- Pazar)
LGS-1 DENEME SINAVI
8-9 Ocak 2022 (Cumartesi- Pazar)

YKS-3 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
22- 23- 24 Mayıs 2022 (Pazar- Pazartesi–Salı)
YKS-2 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
25-26 -27 Mart 2022 (Cuma–Cumartesi-Pazar)
YKS-1 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
15-16 -17 Ocak 2022 (Cumartesi-Pazar- Pazartesi)

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