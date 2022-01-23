TÖDER sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı? YKS-1 Deneme sınavı düzenlendi ve öğrenciler denemede kaç puan aldığını öğrenmek istiyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak?