15 tatil uzayacak mı? 15 tatil sömestr tatili bir hafta uzar mı? MEB okul takvimi...
15 tatil sömestr tatili bir hafta uzar mı? 15 tatil uzayacak mı? MEB okul takvimi öğrenciler tarafından ve veliler tarafından sorgulanıyor. Öğrencilerin 15 tatil dönemi başladı. Sömestr tatilinde dinlenme fırsatı yakalayan öğrenciler, 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada bu yönde çıkan iddiaların ardından 15 tatil uzayacak mı sorusunun yanıtı!
15 tatil uzayacak mı? MEB okul takvimi 15 tatil sömestr için sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci 15 tatilde dinlenirken, tatilin bir hafta uzayacağı iddialarının ardından arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevrildi. Peki; 15 tatil uzayacak mı?
15 TATİL SÖMESTR NE ZAMAN BİTECEK?
Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
15 TATİL UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, karne töreninde yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin uzamasına yönelik soruları değerlendirdi. Yarıyıl tatilinin uzatılmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Özer, "Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." İfadelerini kullandı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer şunları söyledi: "Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var.
Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."
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