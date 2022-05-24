TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı! TÖDER sonuç ekranı...
TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÖDER tarafından düzenlenen YKS-3 cevap anahtarının duyurulup duyurulmadığı merak ediliyor. Peki, TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı açıklandı mı? TÖDER sonuç ekranı...
TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÖDER tarafından düzenlenen YKS-3 deneme sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı açıklandı mı? TÖDER sonuç ekranı...
TÖDER SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÖDER sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
TÖDER SINAV TAKVİMİ 2022
LGS-3 DENEME SINAVI
28 -29 Mayıs 2022 (Cumartesi- Pazar)
LGS-2 DENEME SINAVI
19-20 Mart 2022 (Cumartesi- Pazar)
LGS-1 DENEME SINAVI
8-9 Ocak 2022 (Cumartesi- Pazar)
YKS-3 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
22- 23- 24 Mayıs 2022 (Pazar- Pazartesi–Salı)
YKS-2 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
25-26 -27 Mart 2022 (Cuma–Cumartesi-Pazar)
YKS-1 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
15-16 -17 Ocak 2022 (Cumartesi-Pazar- Pazartesi)
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