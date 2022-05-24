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TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı! TÖDER sonuç ekranı...

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Giriş Tarihi: 24.05.2022
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TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı! TÖDER sonuç ekranı...

TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÖDER tarafından düzenlenen YKS-3 cevap anahtarının duyurulup duyurulmadığı merak ediliyor. Peki, TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı açıklandı mı? TÖDER sonuç ekranı...

TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÖDER tarafından düzenlenen YKS-3 deneme sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı açıklandı mı? TÖDER sonuç ekranı...

TÖDER SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÖDER sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

TÖDER SINAV TAKVİMİ 2022

LGS-3 DENEME SINAVI

28 -29 Mayıs 2022 (Cumartesi- Pazar)

LGS-2 DENEME SINAVI

19-20 Mart 2022 (Cumartesi- Pazar)

LGS-1 DENEME SINAVI

8-9 Ocak 2022 (Cumartesi- Pazar)

YKS-3 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

22- 23- 24 Mayıs 2022 (Pazar- Pazartesi–Salı)

YKS-2 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

25-26 -27 Mart 2022 (Cuma–Cumartesi-Pazar)

YKS-1 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

15-16 -17 Ocak 2022 (Cumartesi-Pazar- Pazartesi)

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