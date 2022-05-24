Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS, TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına katılım sağlayacak adaylar ÖSYM tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Düzenlenen sınavla birlikte binlerce aday üniversiteye girmeye hak kazanacak. Peki, Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS, TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS, TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday üniversite sınavı için hazırlıklarını tamamlıyor. Sınav takvimi için sorgulamalar hız kazandı. Peki, Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS, TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS 2022 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
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