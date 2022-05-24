Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS, TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday üniversite sınavı için hazırlıklarını tamamlıyor. Sınav takvimi için sorgulamalar hız kazandı. Peki, Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS, TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?