KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS süreci başladı. Lisans düzeyindeki KPSS'nin oturumlarına katılmaya hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu, Alan Bilgisi Sınavları ve ÖABT için başvuru işlemleri devam ediyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS lisans ve ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

İşte 2022 KPSS Lisans sınav tarihleri: