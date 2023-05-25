Ticaret Bakanlığından otomobil fırsatçılarına ağır ceza! 3 ilde 17 milyon 834 bin TL...
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, Ankara'da araçların liste fiyatı üzerinde ödeme talep eden bir otomotiv bayi ile Bursa ve Adana'da müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, müşterilerin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan otomobil bayilerine bir haftada 17,8 milyon liralık ceza uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı belirtildi.
İşletmelerin bu yasağa uyumunun Bakanlıkça yakından takip edildiğine ve bu duruma aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari para cezası uygulandığına işaret edilen açıklamada, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 6 Mayıs 2023'te yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği düzenleme altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
"ÜST SINIRDAN PARA CEZASI UYGULANACAK"
Açıklamada, bu kapsamda, 16-22 Mayıs döneminde Bakanlıkça denetim yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:
"Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar alınmaya zorlandığı tespit edilmiş ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun kararı doğrultusunda bu bayilere üst sınırdan 4 milyon 458 bin 600'er lira olmak üzere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023 | 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç?
- 50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ''O kişiler kilo alıyor'' demişti! Meğer sırrı...
- DGS BAŞVURU EKRANI 2023! AİS DGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM kılavuzu...
- KGM KURA SONUÇ EKRANI 2023! İŞKUR Karayolları KGM personel alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? www.kgm.gov.tr
- Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MKE Ankaragücü- Medipol Başakşehir muhtemel 11'Ler!
- Emlak vergisi 1. taksit ödemeleri son gün ne zaman, kimler muaf olacak? Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları 2023...
- Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? 2023 burs ücreti ne kadar, kaç TL?
- Doğalgaz borçları silindi mi son dakika 2023? Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz faturası borçları silindi mi? Yeni faturaların ödeme tarihi...
- Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...
- DSİ KURA SONUÇLARI İŞKUR! 2023 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı? Asıl ve yedek adaylar...
- Ek atama yapılacak mı? 2023 MEB ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- 2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?