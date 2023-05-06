Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? 2023 burs ücreti ne kadar, kaç TL?

Bakan Mahmut Özer, İOKBS hakkında yaptığı paylaşımda, ''3 Eylül'de yapılacak ve 100 bin çocuğumuzun faydalanacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda öğrencilerimiz, LGS'de olduğu gibi kapsamı bakımından sadece birinci dönem konularından sorumlu olacak.'' ifadelerine yer verdi.