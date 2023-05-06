Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? 2023 burs ücreti ne kadar, kaç TL?
İOKBS ne zaman gerçekleşecek sorusunun cevabı merak ediliyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavına ilişkin detaylar araştırılıyor. Bursluluk sınavında bu yıl 100 bin kontenjan içerisinde 30 bini deprem bölgesindeki öğrencilere ayrıldı. Peki bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? 2023 ortaokul, lise İOKBS burs ücreti ne kadar, kaç TL?
Bursluluk sınavına ilişkin detaylar merak ediliyor. 2023 yılı İOKBS bursluluk sınavı eylül ayı içerisinde gerçekleşti. Arama motorlarında "2023 ortaokul, lise İOKBS burs ücreti ne kadar, kaç TL?", "Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihi 29 Mayıs - 16 Haziran olarak duyuruldu.
2023 İOKBS HANGİ TARİHTE?
İOKBS sınavı ise 3 Eylül tarihinde uygulanacak.
Bakan Mahmut Özer, İOKBS hakkında yaptığı paylaşımda, ''3 Eylül'de yapılacak ve 100 bin çocuğumuzun faydalanacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda öğrencilerimiz, LGS'de olduğu gibi kapsamı bakımından sadece birinci dönem konularından sorumlu olacak.'' ifadelerine yer verdi.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.
BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında geçen yıl 70 bin öğrencimize burs sağlamıştık. Bu yıl eylül ayında yapacağımız sınavda bu sayıyı 100 bine çıkarıyoruz. İlave 30 bin kontenjanımızı deprem bölgesindeki öğrencilerimize ayıracağız. 100 bin öğrencimize aylık 863 TL burs imkânı sağlayacağız. " dedi.
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