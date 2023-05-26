DGS başvurusu başladı mı, hangi tarihe kadar sürecek? 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar? ais.osym.gov.tr

DGS başvuruları hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler, "DGS başvurusu ne zaman saat kaçta başlıyor, ücreti ne kadar kaç TL?" gibi soruların cevabını araştırmaya başladı. DGS başvuruları ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların giriş bilgilerine göre alınacak. İşte, başvuru tarihi ve sınav ücreti...