DGS başvurusu başladı mı, hangi tarihe kadar sürecek? 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar? ais.osym.gov.tr
"DGS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı için geri sayıma başlamış durumda. Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi DGS başvuru tarihi ve ücreti merak konusu oldu. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM son duyurular...
DGS başvuruları hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler, "DGS başvurusu ne zaman saat kaçta başlıyor, ücreti ne kadar kaç TL?" gibi soruların cevabını araştırmaya başladı. DGS başvuruları ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların giriş bilgilerine göre alınacak. İşte, başvuru tarihi ve sınav ücreti...
2023 DGS BAŞVURULARI UGÜN BAŞLIYOR!
2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.
İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?
DGS başvurusu ücreti henüz belli olmadı. Başvuruların ilk günü yayımlanacak kılavuz ile miktar belirlenecek.
2023 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yayımlanacak.
DGS NE ZAMAN 2023?
DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
2023-DGS sonuçları sadece 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları 11 Ağustos günü adayların erişimine açılacak.
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