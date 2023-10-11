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TEV burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Türk Eğitim Vakfı burs başvuru sonuçları nasıl bildirilecek?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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TEV burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Türk Eğitim Vakfı burs başvuru sonuçları nasıl bildirilecek?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 4 – 24 Eylül tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlayan adaylar gözleri TEV’den gelecek açıklamaya çevirmiş durumda. İşte 2023-2024 eğitim öğretim burs başvuru sonuçları

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