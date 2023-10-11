"Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçimi ne zaman yapılacak? 2023-2024 MEB AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 AÖL ders seçimi tarihleri, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...