Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçimi ne zaman yapılacak? 2023-2024 MEB AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?
"Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçimi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçiminin ne zaman yapılacağı, 2023-2024 eğitim yılı için kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Her eğitim döneminde açık lise öğrencileri tarafından ders seçimi yapılıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçimi ne zaman yapılacak? 2023-2024 MEB AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 AÖL ders seçimi tarihleri, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...
AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?
Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.
Ders seçimini, çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.
2023-2024 AÖL KAYIT TARİHLERİ
MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;
"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL'nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...
- Green Card başvuruları ne zaman bitiyor 2023? Green Card başvuru şartları neler, nereye yapılır?
- Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! CANLI ALTIN FİYATLARI: 11 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar…
- 2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro
- Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçimi ne zaman yapılacak? 2023-2024 MEB AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?
- 1.20 konut kredisi ne zaman, hangi tarihte verilecek? 1.20 konut kredisi başvuru şartları neler, kimler yararlanacak?
- KPSS şartı yok! Kızılay 23 farklı kadro için personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar
- 90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...
- Bursaspor - Gölcükspor ZTK maçı canlı izle! 10 Ekim 2023 Bursaspor - Gölcükspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...
- AÖF güz dönemi kayıtları bitti mi, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıtları ne zaman biter?
- Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! Tarih açıklandı, o tarihte yatacak! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...