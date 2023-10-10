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AÖF güz dönemi kayıtları bitti mi, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıtları ne zaman biter?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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AÖF güz dönemi kayıtları bitti mi, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıtları ne zaman biter?

"AÖF güz dönemi kayıtları bitti mi, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 akademik takvimiyle birlikte, AÖF güz dönemi ve bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin de tarih araştırmaları başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"AÖF güz dönemi kayıtları bitti mi, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıtları ne zaman biter?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Öte yandan şimdi kayıt yenileme süreci gündemde. Anadolu Üniversitesi ise güz dönemi ve bahar dönemi sınav tarihlerini duyurdu.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavlarının nasıl yapılacağı henüz net değil.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

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