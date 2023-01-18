"İOKBS burs ne kadar, kaç TL oldu 2023? İOKBS 2023 ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının başlaması ile birlikte güncel burs tutarları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, İOKBS burs ne kadar, kaç TL oldu 2023? İOKBS 2023 ödemeleri ne zaman yatacak?