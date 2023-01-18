İOKBS burs ne kadar, kaç TL oldu 2023? İOKBS 2023 ödemeleri ne zaman yatacak?
"İOKBS burs ne kadar, kaç TL oldu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İOKBS burs parası her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Son olarak asgari ücret, memur, emekli ve üniversite burslarının belli olmasıyla gözler bursluluk zamlarına çevrilmiş durumda. Peki, İOKBS burs ne kadar, kaç TL oldu 2023? İOKBS 2023 ödemeleri ne zaman yatacak?
"İOKBS burs ne kadar, kaç TL oldu 2023? İOKBS 2023 ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının başlaması ile birlikte güncel burs tutarları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, İOKBS burs ne kadar, kaç TL oldu 2023? İOKBS 2023 ödemeleri ne zaman yatacak?
2023 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.
Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;
2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL
2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL
2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL
2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL
BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?
Bursluluk ücretleri, öğrenci hesaplarına her ay yatırılmaktadır. Bursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilir. 2023 yılının Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 25'ine kadar hesaplara yatırılması ön görülüyor.
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