Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı TENMAK'ın lisans öğrencilerine yönelik başarı bursuna başvurular başladı. Program, 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine girerek kapsamdaki 41 lisans programından birine yerleşen adayları ilgilendiriyor. Bölüm kontenjanları ve YKS yerleştirme sırası esas alınarak seçilecek 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs ile kariyer hedeflerine uygun mentörlük desteği sağlanacak.

TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu başvuruları, 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı. Adayların işlemlerini 15 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar https://burs.tenmak.gov.tr/ internet sitesi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge isteniyor.

TENMAK Lisans Başarı Bursu başvuruları, 15 Eylül 2026 saat 17.00’ye kadar burs.tenmak.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi alınacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)

Programa, 2025 veya 2026 YKS’de ilk 100 bine girerek burs kapsamındaki lisans programlarından birine yerleşen öğrenciler başvurabilecek.

YKS'DE İLK 100 BİN ŞARTI ARANACAK

Programa, 2025 veya 2026 YKS sonuçlarına göre ilk 100 bin başarı sıralamasında yer alan ve TENMAK tarafından açıklanan lisans programlarından birine kayıt yaptıran öğrenciler başvurabilecek.

Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adaylarda genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı aranacak. Bu koşul, 2025 YKS ile yerleşip eğitiminde ikinci sınıfa geçen öğrencileri doğrudan ilgilendiriyor.

Adaylar kendi lisans programları içinde, yerleştikleri yılın YKS başarı sırasına göre sıralanacak. Her bölüm veya bölüm grubu için ayrılan kontenjan kapsamında en yüksek başarı sırasına sahip adaylar burs değerlendirmesine alınacak.