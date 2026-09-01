Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, öğrenim gördükleri bölümdeki kontenjan ve ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sırası esas alınarak değerlendirilecek.
AYLIK BURSUN YANINDA MENTÖRLÜK DESTEĞİ DE VERİLECEK
Programa kabul edilen 500 lisans öğrencisinin her birine aylık 13 bin 750 lira başarı bursu sağlanacak. Öğrencilerin eğitim alanları ve kariyer hedefleri dikkate alınarak TENMAK bünyesindeki uzmanlar ile deneyimli çalışanlar arasından mentörler görevlendirilecek.
TENMAK bursunu kazanan 500 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira desteğin yanı sıra eğitim alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun mentörlük sağlanacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS'de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkânı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum."
Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması gerekecek.
DEĞERLENDİRME BÖLÜM KONTENJANLARINA GÖRE YAPILACAK
Başvuru dönemi 15 Eylül 2026 saat 17.00'de tamamlanacak. Ardından koşulları sağlayan adaylar, ilgili lisans programındaki YKS yerleştirme başarı sıraları ve ayrılan kontenjan dikkate alınarak değerlendirilecek.
Bursiyerler, her lisans programına ayrılan kontenjan kapsamında en yüksek YKS yerleştirme başarı sırasına sahip adaylar arasından belirlenecek.
41 LİSANS PROGRAMINA 500 KİŞİLİK KONTENJAN
Güncel program kapsamında enerji, bilişim, yapay zeka, mühendislik, maden, çevre ve temel bilimlerle bağlantılı 41 lisans programı destekleniyor. Bazı yakın bölümler aynı kontenjan grubu içinde değerlendiriliyor. Program kapsamında yer alan bölüm grupları ve kontenjanlar ise şöyle:
|Bölüm / Bölüm Grubu
|Kontenjan
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği
|80
|Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yazılım Geliştirme Veri Bilimi ve Analitiği
|70
|Makine Mühendisliği
|57
|Malzeme Metalürji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
|52
|Kimya Mühendisliği
|35
|Endüstri Mühendisliği
|35
|İnşaat Mühendisliği
|20
|Maden Mühendisliği
|20
|Nükleer Enerji Mühendisliği
|20
|Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
|20
|Kimya
|15
|Çevre Mühendisliği, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
|15
|Fizik
|10
|Jeoloji Mühendisliği
|10
|Fizik Mühendisliği
|5
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|5
|Mekatronik Mühendisliği
|5
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|5
|Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Enerji Yönetimi
|5
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|5
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
|3
|Harita Mühendisliği
|3
|Şehir ve Bölge Planlama
|3
|Jeofizik Mühendisliği
|2
TENMAK LİSANS BAŞARI BURSU BAŞVURU REHBERİ
Soru
Cevap
TENMAK lisans başarı bursu ne kadar?
Programa kabul edilen öğrencilere aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Destek kapsamında öğrencilere ayrıca mentörlük sağlanacak.
TENMAK burs başvurusu ne zaman sona erecek?
Başvurular 15 Eylül 2026 saat 17.00'de sona erecek.
TENMAK bursuna kimler başvurabilir?
2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine girerek desteklenen 41 lisans programından birine yerleşen öğrenciler başvurabilir.
YKS'de ilk 100 bine giren herkes TENMAK bursu alabilir mi?
Hayır. Koşulları sağlayan adaylar bölüm kontenjanları ve YKS yerleştirme başarı sıraları esas alınarak değerlendirilecek, toplam 500 öğrenci seçilecek.
İkinci sınıf öğrencileri için not ortalaması şartı var mı?
Evet. Birinci sınıfını tamamlayıp ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması gerekiyor.
TENMAK burs başvurusu nereden yapılır?
Başvurular burs.tenmak.gov.tr
adresinden yapılır. Adayların lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belgeyi sisteme yüklemesi gerekir.