ATA AÖF bütünleme sınavı bugün tamamlanıyor! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF'de 2025-2026 Bahar Dönemi bütünleme sınavları bugün tamamlanıyor. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte sonuç süreci öne çıktı. Üniversiteden resmi tarih henüz paylaşılmazken geçmiş yıllardaki takvim sonuçların kısa süre içinde açıklanabileceğine işaret ediyor.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için 2025-2026 Bahar Dönemi bütünleme sınavlarında son gün heyecanı yaşanıyor. 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenen sınavların bugün tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi, 2025-2026 Bahar Dönemi bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir duyuru yayımlamadı.
Üniversitenin önceki yıllardaki sınav takvimleri incelendiğinde, sonuçların genellikle sınavların tamamlanmasının ardından 5 ila 10 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Bu nedenle 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan bütünleme sınavlarının sonuçlarının ağustos ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, sınav sonuçlarına aşağıdaki kanallar üzerinden erişebilecek:
- ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS): T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle giriş yapılarak sonuçlar görüntülenebilecek.
- ATA AÖF resmi internet sitesi: Sonuç sorgulama ekranı üzerinden sınav sonuçlarına erişim sağlanabilecek.
Öğrencilerin, yoğunluk yaşanabileceği ihtimaline karşı giriş bilgilerini önceden hazır bulundurmaları öneriliyor.