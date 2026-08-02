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ATA AÖF bütünleme sınavı bugün tamamlanıyor! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATA AÖF bütünleme sınavı bugün tamamlanıyor! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF'de 2025-2026 Bahar Dönemi bütünleme sınavları bugün tamamlanıyor. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte sonuç süreci öne çıktı. Üniversiteden resmi tarih henüz paylaşılmazken geçmiş yıllardaki takvim sonuçların kısa süre içinde açıklanabileceğine işaret ediyor.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için 2025-2026 Bahar Dönemi bütünleme sınavlarında son gün heyecanı yaşanıyor. 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenen sınavların bugün tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

ATA AÖF bütünleme sınavları bugün tamamlanıyor.(Görsel: A Haber)ATA AÖF bütünleme sınavları bugün tamamlanıyor.(Görsel: A Haber)

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi, 2025-2026 Bahar Dönemi bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir duyuru yayımlamadı.

Üniversitenin önceki yıllardaki sınav takvimleri incelendiğinde, sonuçların genellikle sınavların tamamlanmasının ardından 5 ila 10 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Bu nedenle 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan bütünleme sınavlarının sonuçlarının ağustos ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF sonuçları iki farklı sistemden görüntülenecek. (Fotoğraf: A Haber)ATA AÖF sonuçları iki farklı sistemden görüntülenecek. (Fotoğraf: A Haber)

ATA AÖF SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, sınav sonuçlarına aşağıdaki kanallar üzerinden erişebilecek:

  • ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS): T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle giriş yapılarak sonuçlar görüntülenebilecek.
  • ATA AÖF resmi internet sitesi: Sonuç sorgulama ekranı üzerinden sınav sonuçlarına erişim sağlanabilecek.

Öğrencilerin, yoğunluk yaşanabileceği ihtimaline karşı giriş bilgilerini önceden hazır bulundurmaları öneriliyor.

Soru kitapçıkları sınavların ardından erişime açılacak. (Görsel: AA)Soru kitapçıkları sınavların ardından erişime açılacak. (Görsel: AA)

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Öğrenciler, kullanıcı bilgileriyle ÖYS'ye giriş yaparak sınav sorularını ve cevap anahtarlarını inceleyebilecek. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden de ÖYS'ye yönlendirme yapılabilecek.

Yaz okulu kayıt süreci 10 Ağustos'ta başlayacak. (Görsel: AA)Yaz okulu kayıt süreci 10 Ağustos'ta başlayacak. (Görsel: AA)

YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bütünleme sınavlarının ardından ATA AÖF'de akademik takvim kapsamındaki yeni süreç başlayacak. Yaz okulu kayıtları ile mezuniyet aşamasındaki öğrencileri ilgilendiren üç ders sınavı için tarihler şöyle:

  • Yaz Okulu ve Üç Ders kayıtları: 10-16 Ağustos 2026
  • Üç Ders Sınavı: 13 Eylül 2026

Bu süreçte kayıt tarihlerini kaçıran öğrenciler, yaz okulu ve üç ders sınavı haklarından yararlanamayacağı için üniversitenin yapacağı resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

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