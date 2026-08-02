ATA AÖF bütünleme sınavı bugün tamamlanıyor! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler, kullanıcı bilgileriyle ÖYS'ye giriş yaparak sınav sorularını ve cevap anahtarlarını inceleyebilecek. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden de ÖYS'ye yönlendirme yapılabilecek.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yaz okulu kayıt süreci 10 Ağustos'ta başlayacak. (Görsel: AA)

YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bütünleme sınavlarının ardından ATA AÖF'de akademik takvim kapsamındaki yeni süreç başlayacak. Yaz okulu kayıtları ile mezuniyet aşamasındaki öğrencileri ilgilendiren üç ders sınavı için tarihler şöyle:

Yaz Okulu ve Üç Ders kayıtları: 10-16 Ağustos 2026

Üç Ders Sınavı: 13 Eylül 2026

Bu süreçte kayıt tarihlerini kaçıran öğrenciler, yaz okulu ve üç ders sınavı haklarından yararlanamayacağı için üniversitenin yapacağı resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.