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TELAFİ SINAVLARI: 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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TELAFİ SINAVLARI: 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte?

AUZEF güz dönemi sınavları tamamlanıyor. 24-25 Aralık'ta gerçekleştirilen final sınavı sonuçlarının açıklanması sonrası gözler bütünleme sınavına çevrildi. Telafi sınavları olarak da adlandırılan bütünleme sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, akademik takvimi araştırmaya başladı. Peki, 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

AUZEF bütünleme sınavı tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi telafi sınavları için hazırlıklar başladı. Final sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi de bütünleme sınavını beklemeye başladı. Peki, 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İÜ AUZEF akademik takvime göre, güz fönemi bütünleme sınavı 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi yeni kayıt hakkı kazananlar ile kayıt yenileme yapacaklar 20-24 Şubat tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecekler.

2023 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Vize Sınavı: 29-30 Nisan 2023

Final Sınavı: 10-11 Haziran 2023

Bütünleme Sınavı: 22-23 Temmuz 2023

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2 Eylül 2023

AUZEF SINAVI NASIL YAPILIYOR?

AUZEF tarafından gerçekleştirilen sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılıyor. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre veriliyor.

AUZEF SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

Açık öğretim programlarında;

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.

Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Net Sayısı (15 - 0,75) x 5 = 14,25 olacaktır.

Ders Puanı 14,25 x 5 = 71,25 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.

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