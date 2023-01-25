TELAFİ SINAVLARI: 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte?

AUZEF bütünleme sınavı tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi telafi sınavları için hazırlıklar başladı. Final sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi de bütünleme sınavını beklemeye başladı. Peki, 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İÜ AUZEF akademik takvime göre, güz fönemi bütünleme sınavı 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.