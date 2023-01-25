TELAFİ SINAVLARI: 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte?
AUZEF güz dönemi sınavları tamamlanıyor. 24-25 Aralık'ta gerçekleştirilen final sınavı sonuçlarının açıklanması sonrası gözler bütünleme sınavına çevrildi. Telafi sınavları olarak da adlandırılan bütünleme sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, akademik takvimi araştırmaya başladı. Peki, 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
AUZEF bütünleme sınavı tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi telafi sınavları için hazırlıklar başladı. Final sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi de bütünleme sınavını beklemeye başladı. Peki, 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
İÜ AUZEF akademik takvime göre, güz fönemi bütünleme sınavı 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.
Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı
Uzaktan öğretim programlarında;
Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?
- TELAFİ SINAVLARI: 2023 AUZEF bütünleme ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihte?
- Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandilinde yapılması gereken ibadetler neler? Hangi dualar okunmalı?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
- Altın alacaklar O TARİHİ BEKLEYİN! İslam Memış açıkladı! ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA! 25 Ocak Canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- PYBS burs ödemesi yattı mı 2023? 2023 İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar? Ocak ayı ödemeleri...
- Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs'ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR
- Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?
- İstanbul'da kar ne zaman yağacak 2023? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Vergi borçları ne zaman yapılacak, hangi borçları kapsıyor? 2 bin TL altı vergi borcu silinecek mi?
- ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş sıralaması nasıl bakılır?