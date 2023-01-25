EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?
"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personeli (EKPSS) Yerleştirme tercihleri 5 Ocak'ta başlayıp 13 Ocak'ta sona ermişti. Başvuru sürecinin ardından EKPSS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?
"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak tarihinde sona erdi. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçen yıl başvuruları 14 Ocak'ta sona eren EKPSS yerleştirme sonuçları 17 Şubat 2022 tarihinde erişime açılmıştı.
Bu yıl da EKPSS tercih sonuçlarının şubat ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yapılacak değerlendirmelerin ardından 2023 EKPSS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak.
Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?
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