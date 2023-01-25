"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak tarihinde sona erdi. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu?