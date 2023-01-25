Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
"Okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük tatillerine başlarken, ilk haftayı geride bırakıyorlar. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
"Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde karneler verildi ve 15 tatil başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Toplamda iki hafta süren 15 tatil hafta sonuyla birlikte 21 Ocak günü başlamış oldu. 15 tatil 3 Şubat 2023 tarihinde sonlanacak.
Buna göre 6 Şubat Pazartesi günü okullarda ders zili çalacak.
YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023
Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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