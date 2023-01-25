"Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde karneler verildi ve 15 tatil başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?