Okullarda 2. dönem devamsızlık silinir mi? MEB 2024 ikinci dönem lise, ortaokul, ilkokul devamsızlık kaç gün, sıfırlanır mı?
Okullarda ilk dönemin sona ermesine sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre önümüzdeki günlerde birinci dönem tamamlanacak ve somestr tatili başlayacak. Ancak bu dönem sonu, öğrencilerin gündeminde devamsızlık konusunu da beraberinde getiriyor. 2. dönem başında öğrencilerin devamsızlık sıfırlanıp sıfırlanmayacağı sorusu, devamsızlık sorunu yaşayan öğrenciler arasında merak konusu haline geldi. Peki okullarda 2. dönem devamsızlık silinir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlamaya hazırlanırken, öğrenciler karne gününe sayılı günler kala devamsızlık durumlarıyla ilgili endişeler taşıyor. Öğrencilerin başarı belgesi almak istedikleri durumlarda, takdir, teşekkür gibi kriterler dikkate alındığında devamsızlık durumu önem arz ediyor. Peki 2024 ikinci dönem lise, ortaokul, ilkokul devamsızlık kaç gün, silinir mi?
2. DÖNEM DEVAMSIZLIK SİLİNİR Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre birinci dönemde yapılan devamsızlık süresi, ikinci dönemde sıfırlanmaz tüm sene boyunca devam eder. Devamsızlık süresi tüm bir seneyi kapsamaktadır.
5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALABİLİR Mİ?
📌Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik;
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.
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- Okullarda 2. dönem devamsızlık silinir mi? MEB 2024 ikinci dönem lise, ortaokul, ilkokul devamsızlık kaç gün, sıfırlanır mı?
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