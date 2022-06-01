Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni eğitim modeli! İmzalar atıldı

Katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için çok büyük çaba sarf ettiklerini, büyük projeler üretildiğini anlatan Bakan Özer, mesleki eğitimde yaptıkları en önemli atılımın, iş gücü piyasasının temsilcilerini ve paydaşlarını eğitim süreçlerinin tamamına dahil etmek olduğunu vurguladı.

Özer, öğrencilerin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planladıklarını, başarılı öğrencilere burs verilmesini sağladıklarını aktardı.

Bu adımların, son yıllarda "mesleki eğitimin şaha kalkmasına" yol açtığını dile getiren Mahmut Özer, "Artık mesleki eğitim, sorunları ile konuşulan bir eğitim olmaktan çıkıp, ülkenin geleceğine ışık tutan, insanlarımıza, toplumumuza umut veren bir eğitim türüne dönüştü. Artık mesleki eğitim, üretim kapasitesi ile konuşuluyor." dedi.