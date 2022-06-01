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AÖF bütünleme sınavı var mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme ve üç ders sınavı yapılacak mı? Resmi açıklama

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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AÖF bütünleme sınavı var mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme ve üç ders sınavı yapılacak mı? Resmi açıklama

AÖF bütünleme sınavı var mı? Anadolu Üniversitesi AÖF'te 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavının ardından sona erdi. Bugün final sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler bütünleme ve üç ders sınavlarına çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme ve üç ders sınavı yapılacak mı? İşte cevaplar...

AÖF bütünleme sınavı var mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı 21-22 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen sınavın sonuçları bugün erişime açıldı. Bu sonuçlara göre mezun olamayan öğrenciler, bütünleme ya da üç ders sınavı hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme ve üç ders sınavı yapılacak mı? İşte merak edilenler...

AÖF BÜTÜNLEME VE ÜÇ DERS SINAVI VAR MI?

AÖF'ten yapılan açıklamada, mevcut sınav yönetmeliğine göre bütünleme veya Üç Ders daha önceki adıyla tek ders sınavı yapılmayacağı bildirildi. Açıklamanın devamında Anadolu Üniversitesinde yaz okulu uygulaması bulunduğu ifade edildi. 2022 takvimine göre, yaz okulu sınavı tercihleri 02-02-04 Temmuz'da, sınav ise 6 Ağustos tarihinde uygulanacak.

BÜTÜNLEME SINAVI NEDEN YAPILMAMAKTADIR?

AÖF'ün resmi internet sitesinde "Bütünleme sınavı neden yapılmamaktadır?" sorusuna yanıt olarak şöyle denildi:

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır.

Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. Ancak dönemlik sistem uygulamasında, yasalarla çizilen öğretim zamanları ve bir milyonun üzerindeki öğrencimizin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı bir takvimle çalışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.

Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Örneğin Güz Döneminde Akademik Durumu Uyarı olan bir öğrencinin, koşullu geçer not aldığı (CD, DC, DD) derslerini, Bahar Döneminde genel not ortalamasını yükselterek (En az 2,00) kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki akademik durum uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014/1.1 no'lu "Açıköğretim Programlarında bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağının Anadolu Üniversitesi Senatosunca kararlaştırılmasına oy çokluğu ile karar verildi." yazısına istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2012 tarih ve 8/2 sayılı "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için Açıköğretim Dönemlik-Kredili sistemde Bütünleme Sınavının mümkün olamayacağı" kararının aynen uygulanmasına 14.08.2014 tarih ve 6 sayılı Anadolu Üniversitesi Senatosunca karar verilmiştir. Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.

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