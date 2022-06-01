AÖF bütünleme sınavı var mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme ve üç ders sınavı yapılacak mı? Resmi açıklama

AÖF bütünleme sınavı var mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı 21-22 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen sınavın sonuçları bugün erişime açıldı. Bu sonuçlara göre mezun olamayan öğrenciler, bütünleme ya da üç ders sınavı hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme ve üç ders sınavı yapılacak mı? İşte merak edilenler...

AÖF BÜTÜNLEME VE ÜÇ DERS SINAVI VAR MI?

AÖF'ten yapılan açıklamada, mevcut sınav yönetmeliğine göre bütünleme veya Üç Ders daha önceki adıyla tek ders sınavı yapılmayacağı bildirildi. Açıklamanın devamında Anadolu Üniversitesinde yaz okulu uygulaması bulunduğu ifade edildi. 2022 takvimine göre, yaz okulu sınavı tercihleri 02-02-04 Temmuz'da, sınav ise 6 Ağustos tarihinde uygulanacak.